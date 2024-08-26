中國統一促進黨溫姓幹部被中共統戰單位吸收後，回台後涉嫌拉攏江姓、朱姓等2名校級退役軍官，為中共蒐集情資、發展組織，案經台灣高等檢察署高雄分署26日偵查終結，將溫、江、朱等3人被依違反國安法提起公訴，移送高雄高分院召開羈押庭，法官認定3人均涉犯重罪，有串證、逃亡之虞，裁定羈押禁見。

據了解，溫姓男子身兼統促黨幹部，2016至2019年間，前往大陸經商，認識中共的國安、情治等部門高層人員，後被對方吸收，接受指示回台灣發展組織，找機會結識現、退役軍人幫他蒐集情資、發展組織。

溫男回台後透過朋友關係，認識江姓、朱姓退役校級軍官，交往後即安排免費招待朱、江2人前往大陸旅遊，並與中共統戰高層人員碰面，朱、江2人允諾返台後會協助吸收現役、退役軍官發展組織及刺探軍情，並加入統促黨。

高雄高分檢接獲檢舉後，指揮調查局幹員深入追查，經過蒐證調查後，今年5月中旬，檢調人員前往新竹、高雄等處，搜索溫等3人住處，查扣可疑文件，傳喚溫、朱、江等釐清案情。

據了解，3人應訊時，坦承到大陸經商或旅遊， 曾與中共統戰高層人員見面，但未答應替對方發展組織。檢察官陳俊宏偵訊後，認為溫等3人供詞避重就輕，均違反國家安全法，涉案情節重大，有串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

高雄高分檢26日偵結此案，依涉嫌違反國安法，將溫等3人提起公訴，並移送高等法院高雄分院，院方即召開羈押庭，經法官審理後，認定3人涉犯國安法重罪，有串證、逃亡之虞，裁定3人均羈押禁見。