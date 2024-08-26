中華電信表示，透過加入GSMA Open Gateway倡議，期望與全球電信業者共同推動網路開放服務的發展，並運用於電信打詐。

Open Gateway倡議由GSMA於2023年成立，其定義了包括防詐、行動支付、行動連接應用加值等24款標準化API功能，目前包括英國Vodafone、德國電信、日本Docomo等54家國際主要電信業者支持並參與該倡議，而前述業者之行動用戶數約佔全球的67％，中華電信則是目前台灣唯一加入此倡議的電信業者。

中華電信執行副總經理黃志雄表示，因應網路開放能力發展的趨勢，身為國內電信龍頭，加入GSMA Open Gateway倡議後，將與國際電信業者合作，共同規劃與實現標準化網路開放API功能。中華電信將優先研發具防詐功能的開放API，提供金融機構等相關單位在進行交易時參考判斷，進一步協助台灣的打詐行動。

GSMA首席技術官Alex Sinclair表示，GSMA Open Gateway聯合全球電信業者，建立統一的生態系統並釋放網路潛力，這標誌著全新的API時代開啟，為企業開發者和雲端服務供應商提供普及接入，推出能將網路效益發揮到極致的新服務，將與中華電信共同合作開發創新的5G API生態系統。