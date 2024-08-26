立法院財委會26日考察中信銀行在日本的子行東京之星，金管會副主委邱淑貞、銀行局局長莊琇媛皆出席，所有在日本東京設置子、分行的8家公股與民營銀行也都參與，包含台新銀行，財委會召委、立委郭國文在現場也開玩笑說「新郎都在這了」，但雙方並未談及金金併議題。

各銀行在現場向金管會提出四大建議，一是不動產放款比率，銀行業者指出，目前海外分行不動產納入銀行法72-2條的占比計算，但海外分行的業務相對單純，不動產放款重要性高，且不影響台灣不動產集中度的問題，建議不要納入銀行法72-2中。銀行局則回應表示，過去曾與央行討論過，將再進行檢討。

二是海外分子行無法取得台灣聯徵資料，銀行業者指出，日本沒有聯徵機制，海外子分行也無法取得台灣的聯徵資料，加上日本法規調整，讓企業減債更容易，銀行放貸有風險管控上的難處。對此，金管會也回應，將與聯徵中心研議，傳送以風控為目的的資料供海外分行參考，研議擴展至台資銀行的所有海外分行。

三是海外子分行無法在台灣拜會潛在客戶，連台灣總行的客戶都無法拜會，成為開拓業務一大限制。銀行局解釋，設置此規範是擔憂台灣客戶大量將資產移轉至國外，但隨著台商逐漸往世界各地發展，加上考量國人的海外資產配置需求，會研議檢討。四則是人才招募，銀行局表示，海外人才涉及跨部會合作，需各部會多加協助。