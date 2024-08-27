台北市長蔣萬安許願成功，台語天后江蕙（二姐）封麥後9年，在眾人殷殷期盼下，今（27）日宣布將在10月5日國慶晚會，在台北大巨蛋獻唱。外界更指蔣萬安與高雄市長陳其邁搶邀江蕙開唱，是為了政治紅利？對此，陳其邁今重申，不要說雙方在搶，這樣是為難二姐，要大家不要給她太大壓力，但強調高雄會持續爭取江蕙開演唱會。

江蕙封麥迄今已淡出螢光幕9年，近期台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁紛紛向二姐喊話期待復出歌壇。寬宏藝術今天證實，二姐將重拾麥克風、開金嗓在國慶晚會開唱。

對於外界指蔣萬安「搶贏」，率先成功邀約江蕙復出。陳其邁直說，不要好像覺得說雙方在搶，這樣對二姐有點為難，「我們尊重二姐的規畫及決定」，南部的歌迷也非常希望能夠看到她，不管是在高雄或是其他地方。

陳其邁表示，二姐假如說能復出唱歌，所有愛護二姐的歌迷都會非常樂意，但還是要尊重二姐的意願，希望未來有機會的話可以在南部，因此高雄會持續爭取，「我們已經把我們的誠意也告訴二姐，相信她也跟市府一直有非常好的互動」，後續就由二姐來親自回答比較好，大家也不要給她太大的壓力。