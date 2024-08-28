分析公司ORATS的數據顯示，選擇權定價顯示，交易者預期在財報發布隔日，也就是周四，輝達股價的波動幅度估將達到9.8%，超越過去3年來輝達公布財報前的預期震幅，也遠超出過去3年來輝達發布財報後的平均股價震幅8.1%。

分析師表示，有鑑於輝達市值約為3.11兆美元，以股價預估震盪9.8%估算，相當於市值波動約達3050億美元，可能創下華爾街的歷史記錄。

這樣的「震度」，標普500指數95%的成分股都不可能見到。

作為引爆這波AI狂熱的領頭羊，輝達的業績不僅將影響科技股和AI股走勢，也將左右美股、甚至全球股市的後市表現。

受惠於AI軍備競賽，輝達今年來股價已上漲約150%，約貢獻標普 500指數今年來漲幅（18%）的四分之一。

此外，選擇權定價亦顯示，相較於因股價重挫而受損，交易者更擔心錯過輝達大漲的機會。根據Susquehanna Financial對選擇權數據所做的分析，交易者認為到周五，輝達飆漲逾20%的可能性為7%，而崩跌逾20%的可能性只有4%。