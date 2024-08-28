周三香港恆生綜合指數早盤暫跌19點或0.1%，為17855點。國企股(H股)指數跌0.2%。科技指數跌0.9%。
網路科技股多數下跌，百度跌逾2%，京東和美團跌逾1%。
汽車股重挫，理想汽車跌逾4%，蔚來跌逾3%，比亞迪跌逾1%。
在昨日大漲之後，石油股回調，中石化跌逾1%。
體育用品製造商安踏升逾8%，此前該公司公佈業績，派息增四成，並擬斥資100億元股票回購。
美股三大指數周二溫和上漲，費半揚升較多，金龍中國指數上升0.4%。港股則在連漲兩天後，周三低開26點。
周三香港恆生綜合指數早盤暫跌19點或0.1%，為17855點。國企股(H股)指數跌0.2%。科技指數跌0.9%。
網路科技股多數下跌，百度跌逾2%，京東和美團跌逾1%。
汽車股重挫，理想汽車跌逾4%，蔚來跌逾3%，比亞迪跌逾1%。
在昨日大漲之後，石油股回調，中石化跌逾1%。
體育用品製造商安踏升逾8%，此前該公司公佈業績，派息增四成，並擬斥資100億元股票回購。
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