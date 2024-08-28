李銘順與天心10年前在電視劇《親愛的，我愛上別人了》組家庭，在《Q18：量子預言》再度飾演夫妻，為了重病兒（劉修甫 飾演）創造出量子AI「黑子（炎亞綸 飾演）與白子（石知田 飾演）」，但量子AI卻逐漸發展出人類情感。2人日前接受MyVideo專訪，遊戲環節天心展現超強聯想力，做出「撒鹽哥」招牌動作，李銘順猜不出來，讓天心忍不住暴怒嗆聲：「你不是有在做美食節目？」笑翻全場

李銘順玩遊戲時犯規接受處罰，天心要求他裝可愛三連拍，沒想到李銘順一派輕鬆，雙手一攤驕傲回：「這我很厲害啊！」接著他嘟嘴比出下巴花朵、手掌打開的賣萌姿勢，還雙手交叉抱胸擺出「氣噗噗」的動作，更加碼「森77跺腳」。天心尖叫連連，笑喊：「天啊！我的天啊！結果他沒事，倒是我們臉紅了！」2人也展現絕佳默契，不但心有靈犀穿到同品牌鞋子，你一言我一句相當有綜藝哏，天心：「我們完全演繹了量子糾纏！」

李銘順（左）飾演量子科學家柯博士。（MyVideo提供）

《Q18：量子預言》前兩集探討「永生」，李銘順坦言自己不追求長壽，因為看著同年紀的人紛紛逝去，心境又跟不上年輕人，「我覺得會很痛苦。」天心則假設未來世界工作都AI幫忙做，自己還能維持身體健康，不用擔心老化問題，但李銘順認為比起享樂生活，更喜歡生活有起伏、有波折，「那才是一個完整的生活。」讓天心在一旁打趣回應，「他就是一個做工的人，很樂意做工。」

被問到夫妻對戲中印象最深刻的一場，天心回憶第三集李銘順牽著她的手深情告白我愛妳，但天心卻撫摸著老公回問，「你說的是真話嗎？」老公告訴她想聽真話就把「永恆之戒」拿下來，但最後她沒有選擇這麼做，「我覺得明明很可憐，看起來很堅強，但她其實是個不敢聽真話的女人。」

天心難忘李銘順告白戲。（MyVideo提供）

MyVideo台劇強強接棒，除了正在熱播的《Q18：量子預言》，李銘順演出的《八尺門的辯護人》，改編自基隆八尺門真實案件，講述一名原住民員工殺害雇主一家三口的滅門血案。而好萊塢規格旗艦商戰大作《商魂》，則以宜蘭企業家林燈為原型，描述1950年代為了獲得水泥經營權，台灣商人如何在動盪的商界布局。9月1日將開播由台灣大哥大共同出品，MyVideo線上首播的《今夜一起為愛鼓掌》，講述楊謹華飾演的性治療師熟稔性愛技巧卻感情受挫，遇見Ella陳嘉樺飾演無法與老公擁有性生活的圖書管理員。