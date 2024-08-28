「園縣市高峰會」是竹竹苗的溝通合作平台，今移師花蓮舉行。右起新竹代理市長邱臣遠、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、新竹科學園區管理局長陳宗權。（王志偉攝）

花蓮震後觀光仍待復甦，各縣市紛紛力挺到花蓮振興觀光經濟，繼新北市長侯友宜日前率團到花蓮觀光，新竹縣長楊文科、新竹代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦也將「園縣市高峰會」移師花蓮舉行，各縣市也都各自提補助方案，竹市團體活動到花蓮補助2.5萬元，苗栗編500萬元預算，號召遊客到花蓮玩。

「園縣市高峰會」是新竹縣、新竹市、苗栗縣、新竹科學園區及台灣科學園區科學工業同業公會聯合組成平台，每3個月開會1次。因天災重創花蓮，因此由3縣市首長及新竹科學園區管理局長陳宗權等人率團，逾60人今天上午抵達花蓮車站，將停留3天2夜。

花蓮縣府行政研考處長吳昆儒說，0403後縣長徐榛蔚親自致電給藍營縣市首長，希望縣市活動，能提供攤位給農友或伴手禮業者擺攤展售商品；公務團到花蓮旅遊、公務採購也能以花蓮農特產品為主。陸續收到很多縣市協助，包括雲林、苗栗縣等推出花蓮旅遊補助方案、台中市將有100團到訪，侯友宜市長也來到花蓮信心喊話，對花蓮震後振興有很大幫助。

楊文科指出，地震後就推出振興花蓮方案，包括補助新竹縣民到花蓮旅遊、鼓勵各單位在花蓮辦研習活動、設立直銷平台行銷花蓮農特產品，這次高峰會將討論更多具體協助花蓮的方案。

鍾東錦說，苗栗縣府編列新台幣500萬元預算，縣民到花蓮住宿2個晚上，可申請旅遊補助；農會相關單位上週已先組團到訪花蓮。

邱臣遠說，為鼓勵新竹市民振興花蓮觀光，推出團體旅遊補貼最高2萬5000元、年底耶誕市集提供5攤位給花蓮廠商，也有文化表演獎勵補助等，多面向振興花蓮。

陳宗權說，已將花蓮振興方案向園區廠商大力促銷，盼廠商一起協助花蓮，振興花蓮經濟。

3首長帶領團隊搭火車抵達花蓮，約60人在車站階梯上拍大合照，手握拳比出加油手勢，大喊「花蓮加油」！盼帶給花蓮力量。3天公務行程會後將到花蓮採購名產，也盼吸引觀光客來到花蓮消費。