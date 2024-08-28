此外，依據市場調研機構統計，上半年大陸裝機102.5GW，較去年同期有31％的成長，市場預估2024年大陸裝機需求將維持與去年一樣的水準(216GW)，市場仍看好太陽能中、長期需求。

台聚HDPE／LLDPE合計產能13萬噸，LDPE／EVA總產能15萬噸；其中，熱熔膠占比33％、光伏料占比35％、發泡占比32％。受制大陸新產開出、需求不振衝擊，營運連續三季虧損，上半年每股虧損0.6元。

展望後市，台聚副總吳銘宗表示，PE市場需求平平，但因少了原料供給干擾，下半年會比上半年好。除穩定供應固定客戶，也持續開拓外銷市場訂單，惟近期國際運費變化大，增添銷售難度。

EVA部分，光伏需求未見起色，發泡進入淡季，加上第三季EVA檢修較第二季減少，雖然部分同業如韓國樂天及泰國TPI因LD利差及需求較EVA佳而轉產LD，但EVA供過於求壓力仍大，將持續推廣差異化產品。