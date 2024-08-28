第4屆航港大數據創意應用競賽社會組得獎團隊。（航港局提供／蔡明亘台北傳真）

交通部航港局今舉辦第4屆「航港大數據創意應用競賽」頒獎典禮及成果發表會，頒發社會組及學生組前3名、佳作及學生組指導教授獎共高達43萬元獎金，並展現得獎作品內容，成果令人驚艷。

此競賽從2021年起舉辦，4年來建立產學合作的口碑，讓本屆學生組參與隊伍數創下歷年新高，本次得獎作品自航港韌性與創新發展、智慧運輸技術及綠色航運與永續經營等面向，讓數據會說話也更活化，展現航港大數據的創新與應用。

航港局表示，人工智慧在航港業的應用已成為熱門話題，參賽者運用大數據分析與機器學習等方案，透過多面向分析及應用航港大數據，並結合時事及產業動態，增進數據的效益價值，評審團亦對這次參賽作品給予高度評價。

學生組分別由來自國立高雄科技大學的「湯姆喀吐司」團隊、國立臺灣海洋大學的「Resilient Navigators of Taiwan」團隊與逢甲大學的「海港狂浪何時平」團隊獲選前3名；社會組則由來自陽明海運股份有限公司的「永續航跡」團隊、財團法人中國驗船中心的「溪鴨棒棒」團隊及環境部的「綠洋『碳』航者」團隊獲選前3名。

今日出席活動貴賓包括中華航運學會理事長呂錦山、台灣國際物流暨供應鏈協會名譽理事長秦玉玲、社團法人台灣遊輪產業發展協會理事長曾俊鵬、中華民國船務代理商業同業公會全國聯合會秘書長包嘉源、中華民國輪船商業同業公會全國聯合會秘書長林沛樵、中華海運研究協會秘書長楊崇正及陽明海運股份有限公司資訊長暨副總經理曹德溪均致詞表示，本屆競賽組數創新高、隊伍組成具多元性、研究議題更創新、數據應用活潑化，顯示航港大數據創意應用競賽開辦到第4屆，推廣有成，且已獲各界熱烈支持與肯定。

航港局強調，透過此競賽鼓勵不同專業背景的參賽成員相互角逐競賽，達到多元跨域的人才能力整合，例如本次有非交通部所屬的政府單位、非海運業者的資訊科技公司報名參加社會組；有12所大專院校報名學生組，科系相當多元，包含會計、運輸物流、資訊管理、人工智慧應用及供應鏈管理等；更有航運與資訊組隊，藉由夥伴間激盪創新火花，開發實用APP，成效斐然。

本次前3名得獎者發表的感言，都大讚此資料庫的建置，並謝謝航港局提供此競賽平臺的機制，激發創意。未來航港局將持續舉辦「航港大數據創意應用競賽」，並期待有更多優秀人才參與，希冀為臺灣海運挹注新的活力與創意發想。