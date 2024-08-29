金管會說明，一是金融機構因其業務及管理需要而開發之金融科技專利與技術，如擬授權他人，應屬對無形資產之處分或管理行為，得依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定進行。

二是金融機構在接受他人委託開發金融科技技術或應用時，若僅是承接委託而未使用該技術，或計劃以經常性從事「金融科技專利與技術授權」為業，則需透過其轉投資的金融科技公司來進行。

針對金融科技專利授權的財務影響，金管會表示，若公開發行公司將專利授權他人，該交易需經董事會通過，且若交易金額達到公司無形資產的20％或新台幣3億元以上，需請會計師出具意見書，以確保交易的合法性與透明度。至於這些交易對財報的具體影響，則取決於出售價格的高低。

此外，金管會強調，金融機構在轉投資金融科技公司的過程中，不需要完全持股或控制該公司，通常只需持有20％以上的股權即可進行相關業務的處理，詳細規定則依照各產業別為主。目前，銀行業中包括永豐銀行、國泰金控及富邦銀行等，以及證券投顧業的康和證券、華南永昌、合庫證券、元大投信及阿爾發投顧等公司，皆表達對金融科技技術專利授權深感興趣；保險業則尚未表達意願。