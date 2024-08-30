為協助更多青年及弱勢家庭在新北市安居樂業，新北市政府積極興辦社會住宅，透過自建以及容積獎勵捐贈、都更分回、多元社福等多元取得方式，讓社會住宅遍布多個行政區，本次新北市6處社宅共894戶公告招租，將由新北市住宅及都市更新中心公告及受理申請，招租申請日期為113年8月19日受理至9月18日，相關申請資訊公告於住都中心官方網站，聯絡電話(02)2957-1999。

新北中和安邦青年社宅提供632戶社宅單元。(圖/新北城鄉局提供)

其中規模最大的中和安邦社會住宅，位於中和區連城路142號，鄰近環狀線中和站、萬大樹林線LG06站，交通十分便捷，周邊臨近各大型購物商場，生活機能健全，共提供632戶社宅單元，基地內容納多項公益設施，包括身障日照中心、托幼、托老以及青年創客中心等，提供周邊民眾完善的社會服務體系。而中和安邦社會住宅無論在規劃設計或工程品質都相當用心，榮獲公共工程金質獎、國家卓越建設獎－社會住宅類金質獎、最佳規劃設計類卓越獎以及新北市工安獎及優質獎等殊榮。

新北新店民安青年社宅提供194戶社宅單元。(圖/新北城鄉局提供)

第二大規模的新店民安社會住宅，位於安民街3巷6弄1號，鄰近捷運安坑輕軌安康站，距高速公路安坑交流道僅5至10分鐘車程，交通便捷，周邊商店林立，生活機能完善，共提供194戶社宅單元。民安社會住宅除了納入非營利幼兒園及店舖商業空間進駐外，也融入了環境永續概念，留設開放空間退縮增加與鄰里住戶間的互動。本案也拿下國家卓越建設獎－社會住宅類優質獎、最佳規劃設計金質獎以及新北市公共工程優質獎，新北市政府會繼續用心打造高品質、高水準的社宅，提供市民良好的居住品質。

新北市政府持續積極推動社宅政策，落實居住正義，本府已累積興辦1.1萬戶，預計今年底及明年還會陸續推出多元取得社宅及三峽國光二期、泰山中山社宅共約1,223戶；另自113年起實施依所得租金分級制度，依據承租戶之負擔能力訂定不同租金等級，同時給予經濟、社會弱勢戶更多租金優惠；同時也實施家戶內有兩名0至6歲子女一般戶抽籤加籤的措施，增加青年家庭入住社宅的機會，讓市民安居新北。

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