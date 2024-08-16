新北市副市長朱惕之出席「全齡高風險家庭整合型社會安全網」研討會。（新北市社會局提供）

新北市社會局今（16）日邀請國內專家學者及市府11局處代表，舉行「全齡高風險家庭整合型社會安全網」研討會。新北市副市長朱惕之受邀出席，致詞時表示，持續配合中央推動強化社安網計畫的核心精神「家庭為中心、社區為基礎」，希望透過經驗分享與交流，汲取各界建言，精進未來服務推動品質。

研討會以「守護社區，護助家庭」為主軸，邀請林萬億、黃富源、吳肖琪、莫藜藜等國內專家學者交流分享經驗，上午會中針對因應少事法修法後的合作機制、社區曝險少年在司法系統及行政系統合作模式建立的實務經驗，以及教育局對於在校之偏差行為少年的跨網絡協助與中介教育過渡方案案例分享。

朱惕之表示，新北市從2011年起實施整合型安全網，跨11局處的整合服務，13年來受理逾13萬通報案件，派案超過21萬案次，服務關懷逾23萬人次。2021年至2023年間全齡高風險家庭通報案件數從8529件增長至1萬1749件，成人通報案件量逐年成長，2023年兒少與成人案件比達到1：1，這是必須要更努力更精進的方向，要加強深化「以家庭為中心、以社區為基礎」的全齡化跨網絡服務模式，保障市民最佳權益。

社會局長李美珍表示，研討會下午將分別由衛生局、民政局及勞工局針對長照政策、高齡化議題進行跨網絡合作的服務經驗做意見交流及因應討論，而社會局及原民局分別以「家庭支持服務資源布建方案」和「原住民社區家庭服務中心推動成效」進行實務交流。