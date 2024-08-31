國民黨前祕書長李乾龍今（31）日出席績優宗教團體表揚大會，在台上與新北市長侯友宜互動熱絡。（柯毓庭攝）

國民黨前祕書長李乾龍日前在廣播節目上說答應「姓李的」當總幹事，被外界認為是指新北市熱門市長人選之一的台北市副市長李四川，新北市長侯友宜回應非常歡迎任何願意為新北市服務的優秀人才接棒，李乾龍今（31）日出席績優宗教團體表揚大會與侯友宜同框，媒體詢問表態後兩人是否有通過話，他笑說「沒有，他公務繁忙」。

李乾龍日前在廣播節目「POP撞新聞」專訪透露「我已經答應一個姓李的，我跟他說，我自告奮勇，我是你的結伴大哥，我當你的總幹事」，還稱如果是李四川的話，「我用吃奶的力量拚下去」，侯友宜被問及此事，回應非常歡迎任何願意為新北市服務的優秀人才來接棒；同樣是新北市熱門市長人選之一的新北副市長劉和然則說朋友之間互相幫忙是人之常情。

今天李乾龍出席績優宗教團體表揚大會，雖然因李略為晚到，在台下與侯友宜未有互動，但在李乾龍上台獲頒公益慈善獎時，兩人則是互動熱絡，還一臉笑意、互相湊近耳邊講悄悄話，但李被問及表態後是否有與侯友宜通過話，他笑說「沒有，他公務繁忙」。