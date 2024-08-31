在「831洋將大限」這天中信兄弟做出最後5選4的決定，昨天傷癒復出先發4局的象魔力遭到割愛，總教練平野惠一面色凝重的說：「這是教練團多重考量後的結果，現在一定要做出取捨，但這是我最不想做的事。」

賽前被問到洋將取捨，平野惠一說：「留下猛登、德保拉、克迪、象騎士。」象魔力30日在新莊先發，相隔515天重回一軍舞台，賽後談起重回投手丘及這段辛苦復健路時也忍不住紅了眼眶，但在教練團討論後還是遭到割愛，明天「金控大戰」3連戰最終戰也確定在新莊「開箱」象騎士。

做出割捨掉傷癒復出的象魔力決定，平野惠一也十分痛苦，「今天早上有跟他說抱歉，因為洋將名額的關係，沒辦法把他留下來，真的對他很抱歉。」他認為，象魔力不管是態度、個性都是球員的典範，在他經歷傷病後的復健其，也給其他球員很好的示範。

「很想要繼續跟他一起打球，但沒辦法必須做出這樣的決定，這真的是很討厭的事。」至於象魔力接下來的去留，平野惠一交給球團決定，「基本上我的作法就是球團給我什麼戰力，就用什麼戰力去出賽，他會不會在二軍出賽也還要跟球團討論。」

而衛冕軍味全龍隊昨天才宣布簽下曾效力統一獅、兄弟的洋投泰迪，但在今天831洋將大限這天卻沒把他放進名單中，最後決定留下伍鐸、鋼龍、艾璞樂及銳歐。