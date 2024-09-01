民眾黨主席柯文哲及北市前副市長彭振聲涉京華城弊案，遭台北地檢署依違背職務收賄罪、圖利罪聲押，北院預計今（1日）晚間8時召開聲押庭，但年近70歲的彭振聲，疑因天氣酷熱，以及受不了在北檢及北院候審室兩夜折騰，在閱卷時感到身體不適，台北地院緊急通知救護人員現場評估，認有戒護就醫必要，將彭戒護送和平醫院檢查。彭的律師李岳洋表示，彭的慢病藥有帶到下週三，彭在限閱庭時就有說有點暈眩，送醫後目前狀況看來還好。
李岳洋說，閱卷時沒注意到彭有狀況，他出去休息吃午餐才知道，應該是彭被帶下去候審室時發生，彭確切身體狀況，現在也不是很清楚。
北院表示，被告彭振聲因閱卷期間表示身體不舒服，想至候審室服藥，用藥過後仍表示身體不舒服，並數次嘔吐及喘氣，法警中午12時6分通報值日法官並叫救護車，12時15救護車抵達，到場評估認為彭有戒護就醫的必要，因此12時39分將彭戒護送醫院檢查。
★未經判決確定，應推定為無罪。
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