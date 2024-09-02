李明川出席精品活動巧遇賴郁庭。（產值娛樂提供）

李明川多元斜槓，尤其是精品活動常客。（產值娛樂提供）

李明川主持節目《玩美心計》與康茵茵、夏語心同台。（產值娛樂提供）

造型師李明川去年斜槓戲劇、唱片界，除了演出《女兒大人加個賴》、BL劇《絕對佔領》等，還發單曲跨界當歌手，近來除了原本的造型工作外，花藝課程、大學課程教授、流行趨勢演講等如火如荼進行，更接下美妝節目《玩美心計》主持工作，接下來還有北中南3場料理廚藝分享講座，活躍於精品活動的他更受邀擔任品牌VIP講座的造型講師，行程可說滿滿滿。

李明川說，他日前在一場珠寶的精品活動上，巧遇同門的長腿女星賴郁庭，他當場驚呼：「妳怎麼會在這裡！妳不是去拍戲了嗎？」驚訝已拍戲5年的賴郁庭，居然在8點檔演員的演出之外還擔任精品模特兒。對此賴郁庭笑說：「每個人都有不只一種身分，可以在戲劇裡看我可愛可壞，也可以在時尚秀上看我漂漂亮亮！」讓李明川大讚：「這就是專業演藝人員的不同樣貌！」

賴郁庭說，在活動秀上被認出來都滿開心的，因為是每天播出的8點檔，觀眾都很投入在劇情裡，會說「啊妳不要那麼壞啦」、「他怎麼就這樣給妳拋棄」，一方面謝謝觀眾認真地看戲，也開心自己想傳達的戲劇情緒有被看見。

其實李明川與賴郁庭除了在精品活動上相見歡，其實去年兩人差一點就要合作，且還是在8點檔同場演對手戲飆戲，李明川表示：「原本公司安排要在三立上一檔8點檔《天道》演出，當時得知同場對手戲演員就是賴郁庭，只是後來時間喬很久可惜無法合作，沒想到兩個當時的同門沒能在台內合作，反而這次在精品活動巧遇，終於促成彼此的初次合作！」

一見如故、一拍即合的兩人在學校時同樣學習表演，李明川的多樣斜槓，與賴郁庭身兼模特兒、演員多重身分也恰巧不謀而和，藉著初次合作的機會，演藝圈前輩「明川老師」大方與賴郁庭分享演藝與時尚並行以及斜槓轉換等心得，讓賴郁庭直呼收獲滿滿的同時，也分享拍戲多年的注意事項，台語很遛的她，現場也來段台語教室小教學！李明川還不忘邀請賴郁庭到他主持的節目《玩美心計》分享名模保養術，並許願將來能在戲劇作品中合作，文化大學國劇系畢業、演戲演出興趣來的的他甚至許願：「不管是台8、偶像劇、台劇或影集都可以，我甚至還想挑戰音樂劇！」