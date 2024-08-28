新北市長侯友宜的接班人備受關注，藍營方面，目前檯面上最常被點名的包括台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然、國民黨立委洪孟楷等人。國民黨前祕書長李乾龍今天脫口，他已經答應一個「姓李的」要當總幹事。更直言如果是李四川出任，「我用吃奶的力量拚下去。」

李乾龍今天接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，在廣告時間，主持人黃暐瀚詢問是否會搬到台中幫立法院副院長江啟臣選台中市長，李乾龍脫口，「我已經答應一個姓李的，我跟他說，我自告奮勇，我是你的結伴大哥，我當你的總幹事。」姓李的還回說，「你不是總幹事，是主任委員」，李乾龍再說，他會找更大咖的當主任委員。

節目開始後，黃暐瀚詢問2026年新北市狀況，李乾龍說，他跟侯友宜蠻熟的，他跟侯市長說，侯現在最大的任務就是要把棒子交好，不要掉到地上，會對不起新北市民跟全國人民。

黃暐瀚詢問，交棒給副市長劉和然好不好？李乾龍說，能贏的人，媒體有做民調，支持民調最高的人，如果是李四川的話，「我用吃奶的力量拚下去。」李乾龍說，雖然有人說李四川太客氣，不夠霸氣，但選市長又不是總統，要選總統的人才要有一點霸氣。至於新北要不要藍白合，李乾龍笑而不答。