藥華藥與國外藥廠FORUS Therapeutics Inc.(簡稱FORUS)簽訂旗下罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b(簡稱Ropeg，即P1101)加拿大商業授權合約，里程碑金總金額最高可達約1.07億美元(約新台幣34億元)。

據合約，藥華藥本次授權Ropeg予FORUS適應症為PV，未來可擴展至骨髓增生性腫瘤(MPN)領域其他適應症。FORUS按照時程進行Ropeg在加拿大的藥證申請與商業化銷售，將支付給藥華藥之里程碑金總金額最高有機會達到約1.07億美元。

Ropeg已獲全球約40個國家核准用於PV，包括美國、日本、中國及歐盟等主要新藥市場，原則上可以既有數據在加拿大申請相同適應症藥證，不需再做相關臨床試驗。

FORUS專注於加拿大的血液及腫瘤疾病領域市場，團隊擁有在當地申請藥證和商業化銷售的豐富經驗。FORUS的合作夥伴包括美國上市公司Karyopharm Therapeutics，其旗下的多發性骨髓瘤新藥授權FORUS於加拿大銷售。

藥華藥執行長林國鐘表示，公司已規劃北美加拿大市場銷售多年，在公司團隊的努力下，經與代理商洽談及內部審慎的評估與討論後，選擇了具創新性的FORUS作為銷售夥伴，精準鎖定當地目標族群。藥華藥將與FORUS密切合作，盡快將Ropeg引進加拿大，完成Ropeg在整個美洲市場的布局，讓更多北美PV病患受惠。