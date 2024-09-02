回顧上周，雖然美廢、日廢價格跌幅擴大，豐興盤價跌轉平，豐興國內鋼筋、廢鋼平盤，型鋼產品基價亦平盤，盤價再度持平。

豐興本周盤價再度持平，本周廢鋼收購價在每公噸9600萬元，鋼筋價格每公噸為1.85萬元，型鋼則維持平盤至每公噸2.57萬元。

國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周持平為每公噸345美元，美國貨櫃廢鋼本周報價也持平為每公噸328美元，日廢、美廢跌轉平，澳洲鐵礦砂則由每公噸95.85美元續漲至100.2美元。

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