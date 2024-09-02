墾丁國家公園沙灘連日來不斷遭受「插傘占地」批評，墾管處加強稽查，並出動機具清除南灣周邊堆置物品。但有民眾今日在網路社群貼文指出，「墾丁南灣現狀，業者故態復萌插陽傘佔地為王，似乎之前的取締就是個笑話」，還附上今天的報紙證明不是舊照。墾管處則強調，均為遊客正常租用。

墾丁沙灘遭業者插陽傘引發爭議，墾管處連日來整頓，海灘已經沒有未開傘的佔位狀況，也有遊客實際帶傘前往，也沒有被驅趕狀況，但有民眾在臉書爆料公社貼文，直言「墾丁南灣現狀，業者故態復萌插陽傘佔地為王，似乎之前的取締就是個笑話，果然跟cheap說的一樣，墾管處就是個無能的單位」、「有人覺得是舊圖，附上報紙」。

墾管處表示，連日來前往各沙灘加強稽查，今日上午前往白砂、南灣、船帆石等沙灘進行巡查稽核，經過多日勸導，新聞所述違規脫序情形已明顯改善，白砂3頂、南灣1頂、船帆石1頂，均為遊客正常租用。

墾管處指出，遊客租傘之後有可能離開陽傘到海上從事活動，稽查人員現場要求業者落實契約規範從事陽傘插設規定，重申業者不可排除遊客沙灘使用權，並不得有無故插設行為，經過溝通業者已理解並願意配合，期許能持續改善維護沙灘景觀。

墾管處強調，將持續每日進行各遊憩沙灘稽核檢查。