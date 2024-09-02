京華城容積率案延燒，台北市前副市長彭振聲今(2)日凌晨被法院裁定羈押禁見，裁定理由提及現任都委會執行秘書邵琇珮為共犯，且「顯可疑係因畏罪而潛逃中」，讓邵琇珮透過副市長李四川喊冤；台北地方法院今指出，裁定理由並沒有指邵琇珮確實潛逃，只是依檢方提出聲押資料，採用的串證理由之一。而邵女也在今上午10點前抵達廉政署應訊。由於前市長柯文哲獲無保請回，媒體人黃揚明直呼：北檢是否又鬧烏龍了？

台北地檢署原擬聲押禁見柯文哲，引發民眾黨支持者群聚北檢前靜坐抗議，眼看一場政治風暴將要爆發。但凌晨裁定結果出爐，彭振聲雖遭羈押禁見，但身為民眾黨主席的柯文哲則無保請回，引發白營小草粉絲歡呼慶賀。此結果也出乎不少政治評論員的預料，在輿論圈熱議不斷。

彭振聲遭羈押禁見，然而，北院指出，裁定理由提及「共犯邵琇珮則顯可疑係因畏罪而潛逃中」，是依檢方提出的聲押資料採用的串證理由之一，且用語為「顯可疑」，並沒有指邵琇珮確實有潛逃，強調後續偵查作為仍依台北地檢署偵辦進度為準。

黃揚明今(2日)發文，引述《東森新媒體ETtoday》接獲之消息：邵琇珮在8月17日至9月1日依法請假，早在昨天(1日)就已回台，身兼都委會主委的台北市副市長李四川也證實此事，表示對方今早有傳LINE表達「沒有畏罪潛逃」，是檢調沒有約談。黃揚明直呼：北檢是不是又鬧出烏龍了？

粉專「政客爽」也質疑，台北地檢署真的有問題，你不叫人到案說明，然後說人家畏罪潛逃？那這樣乾脆全台灣的人都不要出國，不然莫名其妙就會「被畏罪潛逃」，「笑死～全世界有這麼兩光的檢調單位也是屈指可數！」他強調，這個人有罪沒罪不是這篇的重點，是程序問題。

網友表示「北檢的辦案品質真差」、「去日本玩完回家才發現自己已經畏罪潛逃了，我看北檢這個包打算要怎麼處理」、「操作輿論的手法還真粗糙」、「欲加之罪，何患無辭」、「真是荒腔走板」、「這八年來民進黨執政，把司法尤其是檢調搞到不公不義，變成御用工具；後面的大法官還會更糟糕」、「這下司法威信真的掃地了」、「檢察官可以這樣亂講話造假嗎？真的好扯」、「沒辦法誣陷柯文哲，改誣陷彭跟其他更小咖的官員了，不然北檢面子拉不下來」、「所以也就代表，北檢在偵辦時，並沒有全部人都找去詢問囉？然後北檢提供錯誤資訊給北院嗎？」

★未經判決確定，應推定為無罪。