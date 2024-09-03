有消息指出，美國前總統、共和黨總統候選人川普正考慮任命特斯拉執行長馬斯克加入一個旨在審計美國政府機構開支的委員會。據了解，這個計畫已討論數個月之久。

據《華盛頓郵報》2日報導，數個月來，川普與其顧問團隊一直在醞釀成立一個由知名企業領袖組成的委員會，以審查聯邦政府的帳目，並確定需要削減的方案。消息人士透露，除了馬斯克，該委員會的其他潛在人選還包括聯邦快遞（FedEx）前執行長Fred Smith與家得寶（Home Depot）前執行長Robert Nardelli。

有網友在社群平台X上分享了這一消息，馬斯克也迅速做出回應，聲稱「我都迫不及待了。政府中存在許多浪費與不必要的法規有待廢除」。

I can’t wait. There is a lot of waste and needless regulation in government that needs to go. https://t.co/BOh3MIv4sJ — Elon Musk (@elonmusk) September 3, 2024

川普先前雖委婉表示，如果自己成功當選，可能無法讓馬斯克在白宮內閣任職，原因是他需要經營自己的多家公司，日程繁忙。但川普也不忘提供馬斯克其他「選項」，指出馬斯克可以參與探討並提供建議。

但馬斯克對於參與政府運作充滿興趣，還曾在社群平台X上分享一張AI生成的就職照，宣告他「願效力服務」，有意參與一個「D.O.G.E.政府效率部」（D.O.G.E. Department of Government Efficiency）。

然而由於馬斯克與美國聯邦政府有廣泛的商業往來，引發外界對於潛在利益衝突的擔憂。