歐盟狀告台灣3-2風電選商程序以國產化排序，違反WTO不歧視規定，台歐預訂下周五（13日）首次諮商。對於國產化政策，中能風電兼中鋼代理董事長王錫欽指出，他認同要有風電，也要有風電產業政策。CIP區域總裁許乃文則認為，3-3風電政策若要開放國產化，獲配容量規模應配套放大，如此會更有利開發商協助本土供應鏈財務效益，降低成本增加競爭力。

中能風場提前完工，4日舉行完工慶典，預計年底併網發電。王錫欽說，過程中雖受疫情挑戰，人流受到很大阻力，但千金難買少年貧，在艱困過程反能淬鍊出真實能力及底蘊，這是未來發展的根基，大家要對離岸風電有信心，不過他透露，風電要有很好的控管風險能力，中鋼這方面並不擅長，未來中鋼會調整參與風電的方式，不再擔任主辦方，而是會改採參股方式，未來第三階段竹新風場，都不排除參股的可能。

針對國產化的爭議，王錫欽認為，幾乎每一個國家都有在地化政策，只是要求程度、項目、著重重點不同，英國在地化不在製程、較聚焦在金融。他一直認同要有風電、也要有風電產業政策，要看長遠，有在地產業後，當各國都在搶建風電、在搶資源之際，台灣就有在地資源的優勢，不能只看眼前。

他說，為何第三階段區塊開發這麼貴，主因海中施工船隻不足、風機大漲，若有國內在地產業，就有優勢在，尤其未來運維成本也會降低。王錫欽說，他認同國產化的政策方向，只是步調可以有更多彈性，最近政府都有考慮這些因素，也朝更務實、兼顧開發成本的方向調整，這是很好的事。

至於興達海基迄今第三階段尚未接獲訂單，王錫欽坦言，「我在興達海基無一官半職，這是在中鋼43年承受最大壓力的部分」。他說，興達海基秉持中鋼規規矩矩做事精神，沒有任何零組件進口，剛開始國內零組件體質、能量皆不足，造成成本增加。

王錫欽說，這段期間興達海基從中能風場已扎實建立風電國產化的技術能力，也把能量提升，未來要竭盡所能降低成本，其中政府在國產化方面要有彈性，在水下基礎也有部分零組件讓興達海基進口，也要汰弱留強，要有選擇，沒有競爭力的項目要退場，才能降低成本，發揮台灣的優勢

許乃文則認為，以CIP落實國產化來說，從彰芳西島風場到中能風場，水下基礎鋼構國產化方面，彰芳全是世紀鋼構，中能全是興達海基，南北二大供應鏈都有參與，中能風場把10多項國產化全部做出來，以一家歐商而言，身體力行體現落實國產化，是很有意義的事，CIP創辦人曾說「愈困難愈有挑戰之處，CIP愈能勝任。」

她說，從潛力場址到區塊開發，國產化已有開放一些選項，甚至從3-1到3-2，又有更多的開放，經濟部針對國產化其實是一直朝開放方向在調整。許乃文表示，3-1期的渢妙風場，CIP國產化全都採購了，要真正做了，就會有實證來破除國產化對開發成本過高或做不出來等謠言。

針對經濟部有意撤除3-3風場國產化，許乃文認為，3-3期風電還很遙遠，政府應優先解決3-1、3-2的問題，第二階段的風場也應很務實要去完工併網，落實能源轉型2.0，離岸風電的供應量很大，不必一直拋新的議題。不過，她提出，倘若真的3-3要開放國產化，CIP有很多實蹟，可做多也可做少，不可行的零組件就不要做，要汰弱留強。

台灣案場較小，CIP在澳洲、菲律賓得標4GW、2GW，她透露，世紀風電想先去印尼設廠，如此可就近供應提供水下基礎產能，供應鏈廠商若跟著開發商走就可以走出國際。許乃文強調，若未來政府3-3也可以開放單一廠商拿到較到較大容量例如1GW或1.5GW，如此可協助供應鏈財務的有更大效益，扶植原本較強的本土供應鏈更強大。