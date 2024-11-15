海運一哥MSC今日通知，下周美國線再喊降價，美西線每40呎櫃運價降至約3,150美元，美東線每40呎櫃運價降至約4,850美元。其他航商為了穩固基本盤，擔心客戶被搶走，預料將跟進。

貨代業者表示，大陸黃金周後船班供給逐漸恢復正常，加上進入傳統淡季貨量減少，雙11電商季節性出貨也已進尾聲，航商雖然持續縮船減班，但難挽運價下修壓力。

其中，又以美西線運價跌幅深，此前大陸十一黃金周縮船減班造成供給減少，剛好碰上美東罷工3天造成部分貨物轉走美西線，使美西線運價有撐、甚至上行，如今美東貨量回流，加上進入傳統淡季，運價跟著修正。

反觀歐洲線運價還在硬撐，貨代業者透露，考量歐洲線明年新約簽訂進入最後關鍵，航商目前全力護「價」，但著眼全球海運聯盟明年將大洗牌，現在已經開始搶貨搶客戶，也怕運價喊漲掉客戶，預料將維持小漲小跌路線。

接下來，期待12月中到過年期間，會有農曆春節前一波拉貨，並緊盯美東碼頭工人談判、川普關稅政策最新發展，希望帶動貨量回升。

SCFI本周報價，上海到歐洲線每20呎櫃運價2,512美元，小跌29美元、周跌1.14％；到地中海線每20呎櫃運價3,080美元，小漲25美元、周漲0.82％。

上海到美西每40呎櫃運價4,181美元，下跌548美元、周跌11.59％；到美東每40呎櫃運價5,062美元，下跌219美元、周跌4.14％。