國家安全局長蔡明彥今天（18日）在立院表示，國安局投入很長一段時間研究生成式人工智慧（AI），並運用在中共人事布局預測，藉由研析人員設定約70個貼近中共決策思維的指標，「預測正確率相當高」。

針對AI技術在國安的運用，蔡明彥答詢國民黨立委陳永康，作上述說明。蔡明彥表示，重點在於本身資料庫設定必須貼近中共決策思維，也確實是方法論上的運用重點。

蔡明彥表示，國安局會進行相關設計競賽，分別使用AI、人工共2種系統進行分析預判，並相互比較，藉此策進AI運用方法論。