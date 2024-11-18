根據集中保管結算所統計，截至11/15止，債券ETF最新受益人數達199萬8936人，雖較前一周201萬393人略減，但從個別基金來看，包括新光15年IG金融債(00844B)、元大美債20年(00679B)、中信美國公債20年(00795B)、兆豐US優選投等債(00957B)等長天期美公債、投等債等，上周ETF受益人數逆勢增。

若從人數成長率來看，產業債人數成長最高有新光15年IG金融債(00844B)、復華信用債1-5(00791B)表現最佳；公債則以中信美國公債0-1(00864B)、中信美國公債20年(00795B)兩檔人數增長率最高；至於投等債方面，凱基AAA-AA公司債(00841B)、凱基IG精選15+(00840B)、兆豐US優選投等債(00957B)，為近一周人數成長率最高前三名。

券商法人表示，近期美債殖利率不降反升，持續吸引債券逢低買盤進場，著眼於未來川普減稅政策有利帶動美企基本面，市場資金持續鎖定長天期美債、投等債等高息收ETF佈局，近來不少投信也鎖定長天期美國投資等級債等利基商品，順勢推出新債ETF搶市。

從投信投顧公會網站來看，11、12月投信新ETF募集強強滾，包括元大投信18日募集傘型基金，統一投信25日募集ESG投等債ETF、12月新光投信接棒，將於12/2募集國內第一檔純美國、100%投資BBB級、且全鎖定20年長天期的新光BBB投等債20+ ETF(00970B)，皆看準未來美國進入降息循環，優質投等債兼顧高票息、債信評等佳，如遇到股市震盪及過去降息期間，高票息BBB級投等債，能抵禦市場波動風險及具潛在資本利得，總報酬表現相對亮眼。

新光BBB投等債20+ETF經理人王韻茹表示，近期聯準會主席鮑爾宣稱，未來Fed不急於降息，未來聯準會降息路徑，是否受川普路線影響，市場仍持續觀察，建議佈局投資等級債券，可不必急於追求債券資本利得，可優先關注債券可帶來的收益率，投資等級債券中，美長天期BBB級債，相對A級公司債及公債，擁有更高收益率(高票面利率)、穩定信用級別(違約風險低)，是現階段債券投資人適合作為資產配置的核心資產，或是存債領息追求穩健現金流的投資首選。