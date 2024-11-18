桃園區春日路上的不織布工廠18日清晨5點遭祝融，消防到場已全面燃燒，濃濃黑煙直衝天際染黑破曉的晴空，通勤族在惡臭中候車抱怨連連，大火燒5小時終撲滅，雖無人員傷亡但混合藍白染料的消防廢水汙染南崁溪，環保局當場告發最高罰300萬元，至於空汙將帶火調報告釐清究責，最重可罰2000萬元。

環保局到場檢測。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園一間不織布工廠18日清晨惡火，黑煙直衝天際、火舌四竄，火勢持續5個小時終撲滅。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園一間不織布工廠18日清晨惡火，黑煙直衝天際、火舌四竄，火勢持續5個小時終撲滅。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園一間不織布工廠18日清晨惡火，黑煙直衝天際、火舌四竄，火勢持續5個小時終撲滅。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園一間不織布工廠18日清晨惡火，黑煙直衝天際、火舌四竄，火勢持續5個小時終撲滅。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園一間不織布工廠18日清晨惡火，黑煙直衝天際、火舌四竄，火勢持續5個小時終撲滅。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

成立於1977年、專做不織布的桃園區協蕊實業公司，18日5時許發生大火，熊熊烈焰火舌從2、3樓的窗戶不斷冒出，吞噬3層樓的鋼筋混凝土廠房，伴隨黑煙壟罩天空，消防局湧入大量報案電話，連忙派遣58車、253人次出水搶救。

第一消防大隊長賴志忠也趕赴現場坐鎮指揮，但因堆放大量不織布易燃物，產生大量濃煙，增添救火困難，打火弟兄第一時間先阻絕延燒，全力灌救，8點30分控制火勢，歷時5小時於10點15分終撲滅，2、3樓共燒掉1000平方公尺，詳細起火原因仍待調查釐清。

附近地區全籠罩在霧茫茫之中，因春日路位處通往國道的要道又適逢通勤尖峰時間，許多學生和上班族在濃煙中候車，空氣中彌漫化學惡臭味，至中午仍未散去，抱怨連連。

環保局指出，第一時間就透過模式模擬空汙影響範圍通知桃園和蘆竹共11里注意防護，同時派員監控測得總揮發性有機物濃度在9時達最高0.485ppm，11時持續下降至0.265ppm，因火災產生明顯粒狀汙染物及異味造成空氣汙染，將視消防局火調報告釐清有無管理不當，再依空汙法開罰10萬元至2000萬元罰鍰。

另外因工廠壓克力樹脂物料堆置區起火，灌救時消防廢水挾帶藍白色壓克力樹脂流出，業者未有效圍堵或請水車抽離，導致汙染南崁溪，環保局也當場依水汙法告發並開出限期改善通知書，將視汙染情節開罰3萬元以上、300萬以下罰鍰。

附近其他工廠員工指出，凌晨3點多就有異味飄出，孰料到了4點多警衛突然廣播叫大家疏散，睡夢中的大家嚇得全跑到外面空地議論紛紛，透露周日不織布廠並無員工上班，納悶為何起火。