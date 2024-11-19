桃園市大園仁壽宮為地方重要信仰中心，為慶祝感天大地來台187週年，廟方自11月20日起舉辦為期6天的系列活動，內容豐富多元含捐血送烤鴨、頒120萬獎助學金、捐贈150萬的加護病房血液淨化設備、50組陣頭等公益活動。（廖姮玥攝）

桃園市大園仁壽宮為地方重要信仰中心，為慶祝感天大帝來台187週年，廟方自11月20日起舉辦為期6天的系列活動，內容豐富多元含捐血送烤鴨、頒120萬獎助學金、捐贈150萬的加護病房血液淨化設備、50組陣頭等公益活動。仁壽宮董事長陳根德說，仁壽宮為大園區鄰里間的社區活動據點，也是信眾聯繫感情的場所。

仁壽宮奉祀有神醫之稱的感天大帝，廟內香火鼎盛、信徒眾多，每逢重要慶典皆人聲鼎沸、盛況空前。陳根德說，仁壽宮是除了是信仰中心外，更是地方集會的重要場所，不分平、假日，許多民眾常一大早就聚集到廟內聊天聯繫感情，這次為慶祝感天大帝來台187週年，特別舉辦6天的慶祝活動。

陳根德說，今年共有337位受獎學生，共頒發約 120萬的獎助學金，以大園區的國小到大專學生為主，落實國小、國中、高中每班至少2人以上優秀學生、特殊才能的個人和校隊，加發特殊才能獎學金。另外，代表台灣出國參加比賽團隊，仁壽宮也補助團費。

陳根德表示，今年活動同時捐贈部立桃園醫院1套價值150萬元的加護病房血液淨化設備，由仁壽宮董監事、善心人士共同捐款，因部桃ICU病房原先僅有1套設備，廟方捐贈後，大大提升醫院照顧、救治更多重症病患，廟慶活動意義重大。另外，捐血送烤鴨已經舉辦第2年，且冬天是血庫最常缺血的時侯，活動目標收集500袋的血，鼓勵民眾一同挽起袖子捐血做愛心。