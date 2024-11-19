高鐵南延屏東路線，交通部鐵道局仍在評估「高雄」或「左營」2條路線方案，預計年底定案。高市議員張博洋怒嗆鐵道局，針對高鐵進入高雄車站的規畫，鐵道局說明會竟然不是辦在影響最劇烈的三民區，而是辦在中山大學。對此，高雄市長陳其邁今（19）日表示，交通部有告知市政府年前底會辦，若採取高雄方案的話，希望盡量減少明挖，讓減輕對民眾的權益的影響。

張博洋痛批，交通部承諾的說明會場次資訊不但未於鐵道局官網公告，民眾難以得知，「請問這是哪門子的溝通說明？」若高鐵進市區是美事一樁，交通部就應該跟地方充分說明。

張博洋提到，高雄車站站體及周邊工程歷經多年施工，地方居民雖然不便，但也始終耐心等待，期待它能為高雄注入新的活力，但新的高鐵計畫卻未充分徵詢地方意見，周邊市民只能被動等待遠在台北的官員決定他們的命運，等同剝奪地方的發聲機會。

對此，陳其邁今早出席活動時回應，高鐵南延到底採左營方案或高雄方案，是需要經過包括專家評估及民眾意見的參與，才能形成1個完整解決方案，來解決包括高鐵南延所碰到的技術，或者是民眾權益等各項問題。

陳其邁說，相信交通部會在專家會議結束後，陸續舉辦說明會跟民眾直接溝通。至於何時？交通部有告知市政府，應該是在這個月或下個月，在今年底都會陸續舉辦，與民眾直接溝通並收集意見。

陳其邁強調，市政府比較在意的是，希望不管哪1個方案都能減少對民眾權益的衝擊，因為挖了又挖，尤其是地下化受影響的面積，對民眾的影響甚大。因此，如果採取高雄方案的話，呼籲開挖的方式，能盡量減少明挖，降低對周邊民眾的衝擊。