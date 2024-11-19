Ukrainian F-16 (not so clear) fighter jet trying to intercept Russian cruise missile over Bukovel, Ivano-Frankivsk region.



Zelensky says Ukrainian F-16 pilots shot down about 10 air targets today. pic.twitter.com/W8tI1iDaXQ — Clash Report (@clashreport) November 17, 2024

在俄羅斯17日對烏克蘭發動空前的飛彈和無人機攻擊後，烏方報導指出，最近基輔接收的 F-16 戰機成功攔截了超過10個俄羅斯空中目標。而這稍後獲得總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）證實。

《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）指出，許多報導在網路上瘋傳，其中一段影片顯示，1架烏克蘭 F-16戰機設法在布克维（Bukovel）附近的伊凡諾-法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）攔截一枚來襲的俄羅斯巡弋飛彈。

F-16戰機積極對抗俄羅斯的空中威脅，標誌了在實戰條件下，展現自身戰力的重要里程碑。而這次行動凸顯了它們在執行保護重要基礎設施，並阻止敵方空中進一步行動等關鍵任務上的潛能。雖然它們無法提供全面的制空解決方案，但在對戰俄羅斯特定的技術優勢上，卻是一大關鍵要素。

而將F-16納入烏克蘭的防空戰略，為因應從高速巡弋飛彈，到載人戰機等各種空中威脅提供了新層次的靈活性。而這種防空動態的轉變，證明了它們在長期衝突中的重要性。事實上，在這類衝突中維持有效的軍力平衡至關重要。

F-16自最初交付以來，在烏克蘭防禦中的效用便引發了廣大討論，許多人質疑它實際的戰場效能。然而，烏克蘭軍方似乎對它們的價值信心滿滿。烏克蘭空軍司令戈魯布佐夫（Serhiy Golubtsov）強調，這些戰機扮演關鍵要角，他說：「F-16 將幫助我們擊退俄羅斯戰機，防止它們襲擊民用目標。」他雖然坦承，這些戰機不會取代其他防空系統，但也直言，它們在烏克蘭更廣泛戰略防禦中的重要性。

不過，澤倫斯基在肯定F-16重要性的同時，也降低了期望，坦承目前機隊的局限性。他在聲明中說：「F-16 將在烏克蘭防禦中扮演要角，但仍不足以抵銷俄羅斯的空優。」他指出，烏克蘭仍缺乏足夠的F-16戰機，以長期對俄羅斯空軍構成重大挑戰。儘管西方夥伴持續提供支持，但澤倫斯基表明，目前交付的戰機數量不足以有意義地改變軍力平衡。

在俄烏持續衝突的背景下，烏克蘭國防部的報告顯示，俄羅斯17日稍早發動了最大規模的飛彈和無人機攻擊之一，向烏克蘭發射了超過 120 枚飛彈和 90架自殺無人機。而烏克蘭官員聲稱，成功攔截了超過 140 個空中目標。