俄羅斯週日對烏克蘭發動了大規模無人機和飛彈襲擊，官員稱這是過去幾個月來最大的規模，目標很顯然是能源基礎設施，人們越來越擔心莫斯科打算在寒冷的冬季摧毀烏克蘭的發電能力，造成更大的平民痛苦。

美聯社報導，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)表示，俄羅斯在星期天對烏克蘭全境，發動極大規模的攻擊，共發射了120枚各種飛彈，以及90架攻擊無人機。他說，各種類型的彈類都有，其中伊朗製造的「沙希德」(Shaheds)神風無人機，其他的巡航飛彈、彈道飛彈與機射彈道飛彈也很多。

澤連斯基在電報頻道上發表消息稱，烏克蘭防空部隊擊落了140個空中目標，但還是出現多起傷亡與城市受損。

他說：「敵人的目標是烏克蘭的能源基礎設施，雖然防空部隊相當努力，但是還是出現一些損失。在尼古拉耶夫，無人機襲擊造成2人死亡、6人受傷，其中包括兩名兒童。」

烏克蘭南部的敖德薩地區(Odesa region)州長基佩爾 (Oleh Kiper) 表示，另有2人在敖德薩地區喪生。該州的能源基礎設施遭到損壞，電力和供水都中斷了。

基輔市軍事管理局局長波普科(Serhii Popko)表示，這次的攻擊，是三個月來最猛烈的一次。

自2022年2月莫斯科全面入侵烏克蘭鄰國以來，俄羅斯的攻擊多次重創烏克蘭的電力基礎設施，導致烏克蘭多次緊急停電和全國輪流停電。之後西方盟國加強烏克蘭的防空系統，情況有所改善。

據報導，烏克蘭各地都聽到爆炸聲，包括首都基輔、南部主要港口敖德薩以及該國西部和中部地區。