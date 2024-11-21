勞動部勞發署北分署吳姓公務員霸凌輕生案持續延燒，不僅勞動部長何佩珊請辭，行政院長卓榮泰和總統賴清德也先後道歉。而在日前，被點名的北分署署長謝宜容要求同仁不得在外提到「職場霸凌」、問員工「做不做得到」的錄音檔被曝光，資深媒體人劉寶傑在聽完後，直呼「太噁心」！

謝宜容要求同仁不得提「職場霸凌」的錄音檔近日曝光，當時她要求，職場霸凌不是事實，同仁不得再以訛傳訛、在外說嘴，在錄音檔最後，她還連續大聲詢問在場同仁「做得到嗎？」3次。

對於這段錄音，劉寶傑19日在其主持節目《關鍵時刻》砲轟，現在聽來，謝宜容的話實在是太噁心，她完全沒有深自反省，唯一做的，就是把這整件事掩蓋掉。對於吳姓公務員曾上午5點多上班、晚上9點下班，工作時間長達16小時，且未申請加班的遭遇，劉寶傑也直呼，自己「看得都嚇死了」。

另外，對於勞動部報告稱，謝宜容對下屬的工作要求，執行方式過度嚴厲，口吻及聲量亦過重，不過「目的良善」，節目同台來賓、媒體人張禹宣也直呼「開什麼玩笑」，他提到，勞動部主司全國勞工權益，而勞權最常討論到的問題就是超時加班，結果勞動部內部卻發生這種事。

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