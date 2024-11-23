新加坡執政的人民行動黨23日下午舉行70週年黨慶。行動黨主席、星副總理王瑞杰在大會上代表行動黨，向今年5月卸下總理職務的國務資政李顯龍致敬，並向李顯龍贈送畫作，感謝他多年來對行動黨的卓越領導、服務與貢獻。

王瑞杰和星國總理、行動黨副秘書長黃循財，代表所有黨員為李顯龍獻上一幅水彩畫，畫中捕捉了李顯龍在小販中心和居民互動的一幕。

《聯合早報》報導，行動黨新一屆中央執行委員會（核心圈）的選舉結果，將在明（24）日的幹部大會上公布。新加坡政治觀察家大多認為，黃循財將成為第38屆行動黨中委會的秘書長，完成新加坡第三代到第四代領導權力交接。

在23日的一份聲明中，人民行動黨稱李顯龍為「即將卸任的秘書長」，並對他「對黨的模範領導、服務和貢獻」表示感謝。

李顯龍自1984年起，領導德義區支部，2004年11月首次擔任人民行動黨秘書長，即當年8月就任總理的3個月後，並在過去20年長期領導行動黨的中央執行委員會。李顯龍去年在人民行動黨代表大會上表示，他將在今年的大會上，將黨的領導權移交給黃循財，而今年也是人民行動黨成立70週年。

王瑞杰23日在人民行動黨70週年黨慶上致辭時，讚揚新加坡在李顯龍的領導下，順利度過全球金融危機、經濟大衰退，以及新冠疫情等重大危機，並確保沒有新加坡人在這些困難時候掉隊。

王瑞杰也說，行動黨在李顯龍領導下，即使面對日益成長的反對黨勢力，仍繼續保持強大。他說，「讓我們凝聚支持，贏得信任，並在即將到來的大選中，爭取強有力的委託。有了強有力的委託，我們才能團結新加坡人民，共同前行。」

李顯龍也在台上短暫發言回應說，他在行動黨秘書長和總理任內所取得的成績，都是在人們的協助和支持下取得的，能為大家服務是他莫大的榮幸。他也說，「我們接下來都得努力，明年將有一場大選。」