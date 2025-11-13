稍早前，美國眾議院以222票贊成對209票反對通過了參院送交的臨時撥款法案。就在剛剛，美國總統川普簽署了由眾院送交的這項預算案。

晶片股愛德萬測試早盤收漲3%，給日經指數帶來最大的提振。

藤倉株式會社（Fujikura Ltd）漲4.06%，該公司專門生產資料中心所需的纜線。其同業Furukawa Electric飆漲12.23%，Sumitomo Electrice漲6.36%。

軟銀集團晨收跌4.52%，給日經指數帶來最大的拖累

銀行股三菱日聯金融集團（Mitsubishi UFJ Financial Group）和瑞穗金融集團（Mizuho Financial Group）漲逾2%，三井住友金融集團（Sumitomo Mitsui Financial Group）漲1.52%。

分析師表示，投資人開始買進價值型股票，這和美國走勢類似。資金已經開始流入日本更廣泛的股票和類股。

公用事業股指數漲2.5%，證券股漲2.2%。