稍早前，美國眾議院以222票贊成對209票反對通過了參院送交的臨時撥款法案。就在剛剛，美國總統川普簽署了由眾院送交的這項預算案。
晶片股愛德萬測試早盤收漲3%，給日經指數帶來最大的提振。
藤倉株式會社（Fujikura Ltd）漲4.06%，該公司專門生產資料中心所需的纜線。其同業Furukawa Electric飆漲12.23%，Sumitomo Electrice漲6.36%。
軟銀集團晨收跌4.52%，給日經指數帶來最大的拖累
銀行股三菱日聯金融集團（Mitsubishi UFJ Financial Group）和瑞穗金融集團（Mizuho Financial Group）漲逾2%，三井住友金融集團（Sumitomo Mitsui Financial Group）漲1.52%。
分析師表示，投資人開始買進價值型股票，這和美國走勢類似。資金已經開始流入日本更廣泛的股票和類股。
公用事業股指數漲2.5%，證券股漲2.2%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。