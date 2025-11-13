桃園市新屋區三民路、新福二路為通往新屋高中、部立桃園醫院新屋分院重要道路之一，近幾年氣候異常導致路面逢雨必積淹水的狀況，過去還曾積水至成人小腿高度，影響該處交通。地方日前辦說明會查明原因，並要求儘速改善。市府水務局及養護工程處表示，該處人行道側孔堵塞及側孔不夠多，經會勘後決議將新增側孔，並改為直落式排水孔，改善問題。

民進黨籍議員陳睿生指出，新屋區三民路、新福二路積淹水問題困擾地方多年，過去豪大雨時淹水高度曾與人行道平高，民眾開車行經必須涉水經過，也容易濺起大片水花，險象環生，民眾、里長過頻頻反應該處人孔、排水系統有問題，不僅數量少，也因為落葉枯枝等，導致下水道堵塞，經會勘才發現當初設計的排水、側孔有誤，並立即改善，讓用路人有安全的交通環境。

水務局回應，接獲通報初步清理側入孔周邊落葉及垃圾清除，並請市府環管處依權責分工落實辦理側溝清淤作業，以利排水系統通順，避免再次造成淹水；養工處則說明，針對新福二路、新福一路、大智路、大仁街、三民路等道路2側較低窪部分評估增設排水孔，並將其納入積淹水列管案件控管表持續列管。