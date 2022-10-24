從小成績倒數，班上50名同學，排名第48，做智力測驗，也是全班分數最低，連老師看了都搖頭。上了國中，成績仍然掛車尾，高中又落榜重考，準備考試期間還是死性不改，每天偷溜出去打電動、到處晃蕩，沒想到突然其來一場車禍，徹底翻轉人生。

「當時我撞傷了脊椎，臥床休養數月，國中老師楊明茂前來探望我。」老師對張哲溢說：「不會讀書沒關係，還是希望你能夠繼續讀高中。」張哲溢學習成就低落，不被眾人看好，從小就不是讀書的料，國中老師卻鼓勵他繼續升學，讓他非常感動。「至少要取得一定的學歷，以後就可以放手去做自己的事情。」老師在床榻前關懷地說，短短幾句叮囑，在張哲溢心中激起漣漪。他在病榻上暗暗發願：「如果可以的話，我也想成為這樣一位好老師。」

從此張哲溢發憤讀書，一路考進師範學院，最後成為良師，誨人不倦。曾經叛逆的他，端正自身，苦讀成就，到偏鄉任教後，發覺小校學習資源不多，孩子受環境影響，容易產生客觀的城鄉差距，更加體會到學校是學生成長學習的堡壘，知識的充電站，自己的責任就更加重大了。「看到這裡的孩子，就像看到兒時的自己，如果孩子貪玩不讀書，我會跟他們說：『你看！主任以前成績也是不好，但現在成為了老師。』」以此鼓勵學生們上進。

曾經叛逆，因老師的一句話浪子回頭的張哲溢。(照片/教育部提供)

「我是個不聰明的人，即使上了高中成績還是墊底，別人花十分鐘學會的東西，我可能要花半個小時或更久。」知道自己對理科不行，張哲溢選擇文組就讀，可是他的歷史跟地理又差強人意，於是張哲溢逼自己花更多的時間去記憶課文內容，並發展出屬於自己的學習心法。「以前只用眼睛看書，後來改成在課本上用螢光筆畫重點，把老師講課的內容消化吸收，再把心得寫在課本上。」那時張哲溢的課本一眼望去寫得密密麻麻，全部都是心得跟重點，挑燈苦讀，一路完成學業。

身為桃園市蘆竹區海湖國小教師兼教務主任，在偏鄉教學，張哲溢深知學校是唯一能令學生脫胎換骨的場域，因此課程力求活潑多元，除了提升孩子基本的知識與技能，他更看重孩子的品格陶冶及情意態度。下課鈴響，孩子急著衝到操場去玩，走廊上時常發生碰撞受傷事件，張哲溢知道說教效果有限，改用「4F問思教學法」：認知事實（Fact）、體會感受（Feeling）、從中發現（Find）、展望未來（Future）來引導孩子探究問題核心：「這樣衝撞會造成什麼後果？」「未來可以怎麼改善？」幾個月後，小朋友在走廊受傷的比例大幅減少80%，這項成果還獲得桃園市教學示例的特優獎項。

張哲溢深知學校是唯一能令學生脫胎換骨的場域，因此課程力求活潑多元。(照片/教育部提供)

而在帶領四年級學生參觀藻礁時，張哲溢指導學生透過圖像組織學習辨別藻礁的生態，訓練學生用心智圖準備當天的使用器具，透過生態教育，提升孩子的環境素養。孩子自發準備垃圾袋淨灘，看見螃蟹被漁網纏住受困，集體合力澆水搶救，協助螃蟹脫困。「桃園藻礁有7500年歷史，孩子透過環境教育認識自己的家鄉，對成長的土地會更加珍惜，這種情意態度，正是我們冀盼的素養導向教學。」張哲溢對孩子的表現備加肯定。

對於弱勢叛逆的學生，張哲溢也用心引導。曾有一個學生平時喜歡打架鬧事，張哲溢把他「拐」進學校的獨輪車隊，結果讓他從運動中找回自信，奪下全國獨輪車100公尺競速冠軍，從此改頭換面，成了乖小孩。「獨輪車是一種益智運動，透過肢體協調可觸發大腦跟小腦的學習，讓孩子有更好的學習力。」這項運動鍛鍊孩子勇於挑戰，學會團隊合作與忍耐挫折，至今仍是學校中備受歡迎的運動項目。

從不被看好到成為人師，張哲溢對孩子更加同理，幫助他們找到自己看不見的優點，提升學生的自信。「我希望孩子能夠了解，不是會讀書、會考試的才是好孩子，才會得到讚賞。」給孩子表現的舞臺，讓孩子發現：「哇！原來我也很厲害、也很行！」看見自己的價值，這是鼓舞張哲溢在教育路上前進的動力。

從事教育工作長達23年，張哲溢如今桃李滿天下，春暉遍四方，到處都有他教導過的學生，每到學校舉辦園遊會、選舉投開票，校園裡總是會有人對張哲溢打招呼，「主任好！」「老師好！」之聲不絕於耳，令張哲溢非常欣慰，而他也在今（2022）年榮獲了師鐸獎的殊榮。

「你為別人流的每一滴汗，都會變成珍珠回來找你。」張哲溢在教學路上無愧無悔，每屆畢業的學生心中，總是會留個位置給他們敬愛的老師。學高為師，身正為範，張哲溢沒有辜負國中老師的期盼，也實踐自己當年的夢想，以教學的專業，贏得學生一致的愛戴。