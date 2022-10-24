南華大學視覺藝術與設計學系第十九屆系展-魔獸再起，於19日在校內中道樓三好廳揭開序幕，呈現學生們優異的學習成果。南華大學校長林聰明特意前來現場祝賀，副校長林辰璋、國際長林純純、生死學系副教授永有法師、蘭陽別院住持妙勤法師，以及系上專任教師江美英、郭正雄、蔡政旻、李孟軒、孫瑋穜等多位師長，也一起到場為參展的同學們加油勉勵，此展覽展出至10月28日，歡迎各界藝術愛好與民眾蒞臨參觀。

該系第十九屆系展以「魔獸再起」為題，是「魔獸視界」的延伸，主要是基於不確定的時代，科技與醫藥快速發展，人類壽命也逐日增長，導致人類私慾不斷高漲與流洩，歪曲的社會倫理事件層出不窮，加上環境生態產生重大轉折與失衡，生活環境品質日益惡化，自然與人之間的關係成為無解的方程式，又逢新冠肺炎肆虐全球，不斷地變種與衍異造成生死災難接踵而至，人類面臨史無前例的大浩劫。於是正義風雲再起，一群有識之士，試圖呼喚出時代性的魔幻本體，以超現實蒙太奇的設計手法與審美關懷，進而創造出具強大保護力的魔獸，藉以抵抗這股超級邪惡的暗黑力量，完成史詩級的神聖任務，重建世界曾存的美好秩序。

南華大學視覺藝術與設計學系第十九屆系展以對抗邪惡的「魔獸」為主題。(照片/南華大學提供)

林聰明表示，人類物質慾望高漲，生存的環境生態已面臨嚴重的傷害，加上疫情尚未好轉，如何才能拯救並停上戕害這個地球，唯有重新注入一股善念「做好事、說好話、存好心」，期許大家都可以像視設系的同學們所創作出來的正義魔獸一樣，或許有機會能扭轉目前的劣勢。視設系每年的系展主題皆具有前瞻性，也充分展現出同學們精湛的創意思維與創造力，非常值得觀賞的展覽，不僅能看見該系學生們的學習成果，其作品更帶能給帶給大家不同的省思和體會。

南華大學校長林聰明於南華大學視覺藝術與設計學系第十九屆系展致詞。(照片/南華大學提供)

藝術與設計學院院長兼視覺藝術與設計學系主任葉宗和指出，非常感謝貴賓的蒞臨與全系師生共同參與系展盛會，也感謝系學會與攝影團隊的全力協助。葉教授提到每一年的系展規劃目的，即是想透過如此莊嚴的儀式感，展現設計思維與審美關懷的藝術能量，不僅讓同學有創作專業上的成長，並從過程中學到策展規劃與展示行銷，以穿越的方式進入創作的異次元，創作屬於自己的文本故事，是相當具有時代性與開創性的意義。

南華大學藝術與設計學院院長兼視覺藝術與設計學系主任葉宗和致詞。(照片/南華大學提供)

葉宗和補充，其實每一個人心中都住著一隻魔獸，經過時間的淬練，也將醞釀成長為最具特色的人格樣貌，而葉教授分享自己在面對未來的人生轉折時，也已創作出三隻階段性魔獸分別為「甘願獸」、「自作自獸」以及「超享獸」，象徵其心境與心路歷程，也與同學共勉之。

開幕儀式當天，葉宗和帶領全體貴賓為參觀展覽，並一一導覽作品，從創作構思、內涵呈現與表現技法，談到作者的學習背景與歷程，都可以透過輕鬆辭句表達出創作者豐富的創意想像與精湛的傳達技術，現場貴賓均給予同學相當高的評價，也再度成功地為該系打開另一次的形象行銷。「魔獸再起」展出至10月28日止，歡迎各界藝術愛好者與具想像力的觀眾前往參觀。