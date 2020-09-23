南韓實力派創作女歌手李遐怡 (이하이)，7月23發行全新單曲〈HOLO〉後人氣再度暴漲。而一直給人清新形像的她，近日卻在IG上曬出多張性感穿搭照，吸引粉絲們熱烈討論。

2011年李遐怡因參加SBS電視台選秀節目《K-Pop Star》，在節目中以溫柔又高亢的嗓音獲得第二名而打開知名度，隨後簽入YG娛樂正式出道，陸續發行《1, 2, 3, 4》、《First Love》、《Seoulite》、《24℃》等專輯及單曲，人氣逐漸攀升。但去年合約到期後，李遐怡選擇離開舊東與AOMG娛樂簽約，準備半年再度於今年7/23發行單曲〈HOLO〉正式回歸舞台，而單曲一推出也創下佳績一舉登上下載排行榜前幾名。

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而過去穿搭風格較為保守、簡單的她，跳槽後竟逐漸突破尺度，一連在個人IG上曬出有別於以往的辣照。只見她先是曬出穿著超短版白色長袖上衣，褲子脫一半露出性感內搭小褲吸引網友注意。

在 Instagram 查看這則貼文 이하이（@leehi_hi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 17 日 下午 12:02 張貼

這兩日又PO出穿著深V至肚臍的粉色洋裝，大方秀出東西半球與隱藏已久的胸口刺青十分性感，短短幾天便吸引超過21萬人按讚並留言「越來越美了」、「刺青真性感」、「這次的造型都超好看」。