香港女星李若彤因演出1995年版《神鵰俠侶》走紅，空靈氣質被廣大粉絲們封為「最美小龍女」，多年來不變的仙女臉也是演藝圈中的不老神話。近日，她在個人微博曬出一系列奢華的禮服寫真，散發迷人的熟女風采。

出道多年的她李若彤雖然年過半百，依舊保養得宜，先前她才透露自己今年迎接54歲生日，凍齡美貌令眾人大吃一驚，緊緻的火辣身材時不時就會造成討論，近日她穿上一套金色亮片禮服，搭配同色系短款小外套，看起來貌美膚白，高貴氣質令人全看傻。

李若彤在微博曬出一系列奢華的禮服寫真，散發迷人的熟女風采。（圖／摘自微博@李若彤）

這組美照就連李若彤自己都滿意寫下：「這輯太多喜歡的照片，九宮格也發不完。」只見她身上的亮片裙採取修身設計，讓原本體態就很纖瘦的她更緊緻，ㄦ字腰相當搶眼，同時低胸U字領口也襯托出她骨感的身材，性感鎖骨和天鵝頸一覽無遺，整個人透出強大的氣場。

李若彤在微博曬出一系列奢華的禮服寫真，散發迷人的熟女風采。（圖／摘自微博@李若彤）

對於凍齡保養法，李若彤曾表示自己維持身材的其中一項秘訣就是用「燕麥麩皮」代替主食，更不忘積極健身，從瑜珈到重訓缺一不可，可見一定要由內而外調理身心，才能年過50依舊擁有馬甲線及性感小蠻腰。