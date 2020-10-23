36歲女星成語蕎（Jenny）以甜美臉蛋與32D火辣身材走紅，亮眼外貌讓她獲得「小侯佩岑」封號，加上個性活潑大方，深受不少男性粉絲支持。近日，成語蕎以一身火辣西裝穿搭出席公開的時尚活動，讓她瞬間成為熱議焦點。

在活動上，成語蕎選穿來自 alice + olivia by StaceyBendet 的黑色套裝搭配帥氣的Cartier銀錶，內搭同色系的黑色低胸背心，展現傲人的深溝，渾圓的雪乳十分吸睛，而全身all black也帶來率性又有層次的風格，品味相當高級。

在 Instagram 查看這則貼文 成語蕎 Jenny ジェニー（@imjennycheng）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 9 日 上午 6:52 張貼

成語蕎一改優雅風，這次化身霸道女總裁，造型俐落又優雅，讓粉絲們看了狂讚：「又帥又辣」、「你確定我們看的是錶？」、「蕎蕎好正」、「女FANS數量不飆高沒天理」、「時尚女神」等。

在 Instagram 查看這則貼文 成語蕎 Jenny ジェニー（@imjennycheng）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 9 日 上午 6:53 張貼

成語蕎已在演藝圈耕耘多年，在歌唱、主持、戲劇、電影領域都有不錯發展，並嘗試參與編劇創作。日前與曾合作電影《玩命貼圖》的導演鍾維恆及好姊妹夏宇童、導演李若辳參加「第2屆疑案辦劇本馬拉松大賽」，奪下「潛力劇本獎」，未來發展備受關注。