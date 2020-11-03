美國新生代超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner），以179cm的高挑身材及厭世的高級長相而大受歡迎，加上她還是知名度超高的「卡戴珊家族」其中一員，讓她身價水漲船高成為最富有的超模之一。而相當關心時事的她，也不忘利用萬聖節時大肆裝扮並催促粉絲們投票，火辣的穿搭令人看得臉紅心跳。

坎達兒珍娜近日在IG上曬出一系列萬聖節Party時的穿搭照，只見她化身「性感女神」潘蜜拉安德森(Pamela Anderson)在1996年所上映的英雄電影《越空追擊》（Barb Wire）中的火辣造型，不僅特別吹了個半屏山復古髮型，還穿上深V馬甲衣大秀前凸後翹的身材曲線。但她即使在萬聖節中甩辣，也不忘將電影中拿著槍的帥氣畫面改成「投票」旗幟，督促粉絲們一定要在總統大選中投下神聖的一票。

在 Instagram 查看這則貼文 Kendall（@kendalljenner）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 31 日 上午 9:45 張貼

隨後，坎達兒珍娜又曬出低胸馬甲衣搭配網襪及長靴的辣照，極致的好身材吸引超過309萬人按讚，成功製造話題。連妹妹凱莉·珍娜(Kylie Jenner)也忍不住留下「WOW」的讚嘆聲，大讚姊姊的好身材。

網友更紛紛留言「遵命女王，我會乖乖去投票」、「愛死你了女神」。