大陸34歲知名女星楊冪，以亮麗的外表與纖細的身材聞名，加上自然又細膩的演技讓她出道多年依然坐穩「陸劇女神」的寶座。而穿著品味極佳的她，每次只要一現身便能掀起帶貨風潮成為十足的「帶貨女王」，而日前出席活動時所穿的平口上衣與誇張耳飾也成功吸引網友注意並引發討論。

在公開的照片中，楊冪穿著一件黑絲絨閃鑽一字領細肩帶上衣搭配黑色馬甲腰封與同色系漆皮長褲，看起來帥氣又不失女人味，寬鬆的袖口使纖細的手臂更加顯瘦，也將膚色襯托的更為白皙透亮，配上精緻的妝容與紅唇再度電暈一票粉絲。

楊冪寬袖造型太顯瘦 焦點卻被蝴蝶給搶走（圖／微博@热门明星私服 ）

而另外一個重點則是她耳朵上所配戴的耳飾，誇張的亮鑽蝴蝶造型，讓她帥氣的造型中多了點韻味，也中和調整體造型的銳利感，但也因為沉重的耳飾將近與她的臉一樣大，使得耳朵被壓扁、壓紅，讓不少粉絲看了相當心疼。

楊冪寬袖造型太顯瘦 焦點卻被蝴蝶給搶走（圖／微博@热门明星私服 ）

紛紛留言「太好看了，但大蝴蝶太重了吧！心疼冪冪」、「超級美，耳是也很有特色但看起來好重」、「可憐耳朵都被壓紅了」、「這個氣質絕美，超愛大冪冪每次的穿搭」。