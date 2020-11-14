38歲台灣女星曾莞婷擁有亮眼外型與168cm好身材，過去她在本土劇《世間情》中演活「惡女」郭佳佳一角走紅，精湛演技受封「台劇女神」、「戲劇女神」。雖然形象火辣，私下的她卻是親民的大女孩，靠著活潑個性圈粉無數，目前在IG上已吸引超過94萬位追蹤者喜愛。

曾莞婷時不時就會透過社群平台曬出美照圈粉，外表時髦的她經常示範多種美腿穿搭，絲毫不浪費天生的好身材，先前她受邀登上好朋友的節目，就以一身OL風穿搭現身，經典的白襯衫配上直條文黑寬褲，搭配上黑色厚底鞋，一秒增高穿出逆天的長腿。

而在日常出遊時，曾莞婷則打造出另一種休閒風，她身穿一套連身款的牛仔褲去露營，俏皮地在帳篷前合影，天藍色的布料頗有清爽感，但全套的牛仔卻很有保暖效果，非常適合在目前微涼的季節中穿出門，為了維持一致性，最後在鞋子方面選穿藍色球鞋，展現活潑少女感。

曾莞婷的好品味總能讓人豎起大拇指，粉絲們看了也紛紛回應：「哇～這景色好美喔 但女神更美」、「美妹」、「莞婷好漂亮」、「你真的就是全宇宙最美無誤！沒有任何懸念！」等。