入圍第57屆金馬獎多項大獎《孤味》的演員孫可芳，今日穿著H&M 2020年Conscious Exclusive秋冬系列訂製款禮服步上金馬紅毯。高品質再生聚酯纖維RENU™所製成的草綠禮服，柔和的結構配上華麗荷葉邊設計打造獨具魅力的造型氛圍，擺動時則展現立體剪裁層次，完美詮釋「舊衣變新裳」的獨特工藝，耀眼迷人。

孫可芳穿著高品質再生聚酯纖維RENU™所製成的草綠禮服。（圖／品牌提供）

孫可芳穿著高品質再生聚酯纖維RENU™所製成的草綠禮服。（圖／品牌提供）

入圍第57屆金馬獎多項大獎《親愛的房客》的演員姚淳耀穿著H&M 2020年Conscious Exclusive秋冬系列訂製款禮服步上金馬紅毯。由回收的消費前棉花廢漿及木漿混合而成Tencel™x Refibra™ 雙排扣西裝外套、Texloop™高價值棉花廢料再生白襯衫搭配於2018年H&M Global Change Award 得獎者Agraloop™ 大麻生物纖維西裝寬褲，利用糧食農作剩餘物於紡織纖維生產的全新天然纖維技術，經典英式西裝設計強調堅挺寬闊肩線，收腰線條與雙排釦更是增添挺拔度，襯搭寬管西裝褲展現俐落不羈的率性氣質。

姚淳耀穿著強調堅挺肩線的經典英式西裝，搭寬管西裝褲展現俐落不羈的率性氣質。（圖／品牌提供）

H&M 2020 Conscious Exclusive秋冬系列中的單品取自廢棄物的永續來源材料製作而成。原本被丟棄的廢舊材料經過悉心處理，轉化成為值得被熱愛且珍惜的寶藏單品，不僅讓人領略到廢棄之物所蘊含的可能性，同時激發人們在廢物利用方面獲得更多的靈感及創意。

將「利舊彌新」理念付諸實踐，2020Conscious Exclusive秋冬系列呈現多種創新面料及工藝，包括由農作物廢料轉化成為的天然纖維、來自於永續來源木漿的面料，以及「舊衣變新裳」的獨特工藝等。