南韓超狂辣媽網紅ohttomom(오또맘)，以天使臉孔、魔鬼身材而聞名。近日ohttomom在個人社群平台上曬出body check的影片，火辣的穿搭加上超狂的曲線，令粉絲看得直噴鼻血。

Ohttomom雖已是一個孩子的媽媽，但她憑著亮麗外表，170cm的高䠷身材加上經常透過IG分享健身影片，以及穿搭辣照展現凹凸有致的曲線來製造話題，使她在網路上的人氣不斷飆升，IG狂吸84.9萬人追蹤。

Ohttomom私底下也是一名網拍老闆娘，日前便為了推廣自家品牌推出的服飾以及塑身衣，特別拍攝了一組短片。只見影片中她穿著一件紅色短版毛衣與牛仔褲，大方露出纖細蠻腰，但一轉身突然掀起上衣秀出內搭黑色BRA TOP以及無痕小褲，令粉絲們暴動。

隨後Ohttomom再次PO出自拍短片檢視苦練許久的身材及真實體重，她穿著兩截式白色比基尼搭配超性感的吊帶，火辣曲線及結實腹肌一覽無遺。而超不科學的水蛇腰及身型都令網友感到驚艷，直呼「姊姊身材太好了」、「這身材到底怎麼練的」再度引起熱烈討論。