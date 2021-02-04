南韓超人氣網紅Somi (崔素美)，以美豔外表與不科學的水蛇腰而獲得「真人版娜美」的封號，在網路上吸引超過155萬人追蹤。近日她接下廠商合作，在IG上PO多張泳裝辣照及自拍，引發網友們暴動。

Somi私底下的穿搭風格一向性感、前衛，從不吝嗇在網路上分享凹凸有致的極致身型來製造話題。近日Somi接下飯店的邀約，為其設施在IG上進行宣傳，Somi也不忘帶著自家服飾品牌所推出的泳裝入鏡，照片中她穿著一件V到肚臍的黑白拼接泳裝，在泳池畔上開心玩耍，並在自拍照中大方秀出飽滿的上圍曲線，加上雪白透亮的肌膚，令網友看得臉紅心跳，紛紛留言「姊姊太美了」、「真好看的畫面」、「身材好絕」。

另外，Somi多日前也曾曬出一組「大尺度」的火辣穿照，只見她穿著一件黑色套頭針織連身短裙，側邊削肩至腰部的設計與超短的裙襬剪裁，使她一抬手渾圓半球及性感腿根若隱若現，同樣吸引超過上萬人按讚。

事實上，Somi過去曾是網拍模特兒出身，以甜美臉蛋與170cm的高䠷身型成為各大品牌合作的模特兒，成立個人服飾品牌「glander」後便專心當老闆娘，積極在網路上更新商品內容並在IG上分享火辣的穿搭照，成為不少男粉絲心目中的性感女神，因此有了「網拍女神」的封號。