英國29歲辣模艾蜜莉瑞特考斯基(Emily Ratajkowski)，以天使臉孔、魔鬼身材而聞名。即將臨盆的她，也特別在個人社群平台上曬出全身赤裸的懷孕美照，令網友們感到相當驚艷。

艾蜜莉瑞特考斯基因在電影《控制》及歌手羅賓西克(Robin Thicke)的單曲《Blurred Lines》中「上空」演出而一脫成名，也因此有了「最辣小三」的封號，後續還在《音浪青春》、《姐就是美》、《闇黑奪殺令》等電影中演出，加上近幾年將事業重心轉向自創服飾品牌「inamoratawoman」上，並經常透過個人IG分享生活及火辣的穿搭技巧，使她在網路上的人氣居高不下。

艾蜜莉在去年宣布懷孕後，依然持續透過IG與網友互動並記錄懷孕時的身體變化，而孕期已邁入33周的她，日前收到攝影師好友Inez & Vinoodh的邀約，為她孕期的最後幾周留下紀念，只見她留著長髮全身一絲不掛，僅用手遮住飽滿雙峰，大方秀出凹凸有致的曲線，令網友看了直呼「超美辣媽」、「即使懷孕還是很性感」、「等不及想看到可愛的寶貝了」，也吸引超過百萬名粉絲按讚。

另外，艾蜜莉近日也被網友捕捉到與老公及愛犬一同外出採買生活用品的穿搭，有別於其他孕婦想要遮住孕肚，艾蜜莉則是直接穿上短版帽T大方秀出渾圓肚皮，但她還不忘以俐落的西裝外套來修飾身型，加上帥氣的太陽眼鏡做點綴，使整體造型看起來休閒又有型，受到網友一致好評。