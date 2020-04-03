多吃蔬果有益健康，不過日前就有網友透露，唯獨對「龍鬚菜」敬謝不敏，好奇眾人是否和他一樣避之唯恐不及。貼文一出隨即引爆上千網友熱議，更有老饕曝光「神等級」的銷魂吃法。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社》上傳一張整盤滿滿龍鬚菜的照片，並PO文透露「有廢友喜歡這道菜嗎？我不愛…」並附上作勢嘔吐的表情符號。

貼文一出後隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「超愛，不管是炒，還是涼拌，都好愛」、「這是道好菜，對血糖控制非常有效，我媽天天吃」、「嫩的最好吃」；不過也有人無法接受「我最怕吃到這種東西」、「我也不喜歡」、「有夠噁心的」、「龍鬚菜嘔嘔嘔」。

更有老饕分享多種銷魂吃法，「會怕草味的人建議＋蔭絲＋沙茶下去一起炒，風味截然不同」、「我家是加一顆生蛋淋上去」、「川燙完，灑柴魚片，加美乃滋！吃一次就上癮」、「燙一燙拌維力炸醬、生蛋黃超讚」、「炒一點豆瓣醬，根本神等級」、「 炒肉絲沙茶很好吃」、「 龍鬚菜要鳳梨醬加薑絲炒真的一絕」、「川燙後加一點熟碎花生米加美乃滋，哇賽～人間美味」。