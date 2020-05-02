台灣小吃百百款，其中滷肉飯可說是最具代表性的美食之一，舀一勺鹹香滷汁均勻淋在白飯上頭，加上滷得軟爛入味、晶瑩剔透的滷肉，讓無數饕客食指大動，更是不少外國觀光客來台指名必吃的口袋名單。不過就有網友好奇，「滷肉飯要拌還是不拌才是王道？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文透露日前和友人出門覓食，期間點了大碗滷肉飯和小菜，沒想到店家卻將滷肉和飯攪拌在一起，讓他相當無法接受，直言「那東西就是要平鋪在飯上一口一口吃的！」並好奇問道「到底滷肉飯要怎麼吃才是王道？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應，「不拌！拌了就沒層次感了」、「我除了乾麵吃東西都不攪拌的，很像ㄆㄨㄣ（餿水）」、「不拌！拌了就破壞肉的口感了」、「拌了就不叫滷肉飯」、「滷汁太多根本邪魔歪道」、「喇（攪拌）在一起」、「滷肉飯的滷肉就是要加到跟湯泡飯一樣才爽」、「胡椒灑滿要香菜一搓」。

不過也有不少老饕認為「蛋黃」才是精髓，「拌半熟荷包蛋的蛋黃」、「拌蛋黃，才是巷子內」、「半熟鴨蛋才是王道」、「加半熟蛋，不拌；加滷蛋蛋黃，要很濕，就要拌」。